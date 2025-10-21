Haberler

5'inci Uluslararası Piyano Günleri Açılış Konseriyle Başladı

Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Piyano Günleri, güçlü bir açılış konseriyle start aldı. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın da yer aldığı gece, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "5'inci Uluslararası Piyano Günleri" açılış konseriyle başladı.

Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki açılış konserinde şef Murat Sümer yönetiminde dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve Prof. Dr. Oytun Eren sahne aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük'ün de konuşma yaptığı gecede sanatçıların performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

24 Ekim'e kadar sürecek organizasyon kapsamında, sanatseverler konserler, ustalık sınıfları ve çeşitli etkinliklerle buluşacak.

Kaynak: AA / Beyzanur Tonbaktepe - Kültür Sanat
