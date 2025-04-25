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485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Duası Yapıldı

485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Duası Yapıldı
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Manisa'da UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında dua yapıldı ve 8 ton mesir camiden saçılacak.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Sultan Camii ve Külliyesi'nden saçılacak 8 ton mesirin duası yapıldı.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde gerçekleşen mesir duasına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve protokol üyeleri katıldı. Manisa Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edildi. Vali Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir macunu saçtı. Duası yapılan mesir macunları 27 Nisan Pazar günü, 44 ayrı noktadan saçımı yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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