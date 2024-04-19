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484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Programı Tanıtıldı

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Bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı tanıtıldı. Festival, 23 Nisan'da başlayacak ve çeşitli etkinliklerle 28 Nisan'da sona erecek. Konserler, sokak sanat etkinlikleri, paneller, halk koşusu ve sergiler festivalde yer alacak.

Bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kaymakamlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Enver Ünlü, 4 yıllık aranın ardından festivali düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Manisa'da birlik, ümit ve barışı sembolize eden bu gün insanlar arasında sevgi, saygı, dayanışma açısından önem taşımaktadır. Mesir festivali yüzyılları aşarak bu günlere ulaşmıştır. Bu köklü mirasa sahip çıkmak bizim için önemlidir. Asırlar geçse bile bu çok önemli miras özenle korunmuş, övgüyle yaşatılmıştır. Mesir macunu yeniden doğuşun huzur ve esenliğin kutlu mesajı olsun." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de şehrin her köşesinde festivalin kutlanacağını ve karnaval havası yaşanacağını dile getirerek "Mesiri çok özledim. Çocukluğumun mesirini size yaşatmak için çok güzel bir program hazırladık. Manisa'nın her köşesinde festivali kutlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Merkez Efendi ve Hafsa Sultan'ı canlandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçıları tarafından temsili berat töreni yapıldı.

Törene katılan vatandaşlara protokol üyeleri tarafından şifalı mesir macunları saçıldı. Vatandaşlar, saçılan macunları kapmak için birbirleriyle yarıştı.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 3 yıl yapılamayan, geçen sene de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilen festival, 23 Nisan'da başlayacak.

Kentin çeşitli noktalarında etkinliklerin yapılacağı festivalde konserler ve sokak sanat etkinleri, paneller, "Mesir Fuarı", halk koşusu ve sergiler de yer alacak.

Etkinlikler, 28 Nisan'da tarihi Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden mesir saçımı ile sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Mesir Macunu Festivali 23 Nisan Manisa Kültür Sanat Güncel Haberler

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