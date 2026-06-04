Haberler

40 yıldır kullanılmayan tarihi yayla yolunu tekrar yürüdüler

40 yıldır kullanılmayan tarihi yayla yolunu tekrar yürüdüler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayanlar, 40 yıldır kullanılmayan 2 bin yıllık yayla yolunu atalarını anmak için yeniden yürüdü. 7 kilometrelik tarihi rotada 30 kişi doğa ve kültür deneyimi yaşadı.

KONYA'da Orta Toroslardaki Hadim ilçesi Yukarı Mernek Mahallesi'nde yaşayanlar, göçler nedeniyle 40 yıldır kullanılmayan 2 bin yıllık yayla yolunu yeniden yürüdü. Daha önce at ve katırlarla katedilen 7 kilometrelik yolu yürüyen mahalleli, dağlarda yaşayan atalarının kullandığı taş yapıları ziyaret etti.

Orta Toroslardaki Konya'nın Hadim ilçesi Yukarı Mernek Mahallesi'nde yaşayanlar, en son 40 yıl önce kullanılan 2 bin yıllık yayla yolunu atalarını yad etmek için yeniden yürüdü. Daha önce bölgede yaşayanların at ve katırlarla gittiği 7 kilometrelik yolu, mahalleliler aileleriyle yürüyerek katetti. Atalarının tarım ve hayvancılık yaptığı yaylaya gidenler, bölgedeki taş yapıları ve yayladaki yaşamı deneyimledi. Mahalleli doğa fotoğrafçısı Kamil Özer'in önerisiyle ilki başlatılan yayla yolu yürüyüşüne yaklaşık 30 kişi katıldı.

Yürüyüşteki deneyimini anlatan doğaseverlerin en küçük bireyi Ayşe Sena Arıcı (10), "Babamın teklifiyle yıllar önce yapılan yürüyüşleri tekrar canlandırmak adına yürüyüşe katıldım. Çok güzel bir yürüyüş geçirdik. Yollar tahmin ettiğimden biraz daha fazla engebeliydi, ama yine de yolu kolaylıkla aştık" dedi.

'ATALARIMIZIN YAŞADIĞI BÖLGEYİ TANIDIK'

Mahallelilerin yayla yürüyüşüne katılmasından mutlu olduğunu ifade eden muhtar Abdullah Arıcı, "Doğa fotoğrafçısı Kamil Özer'in belirlediği rota üzerinden 40 yıl sonra kendi vatanımızın tarihi yolunda tekrar yürüyüş yaptık. Ailelerimiz ve çocuklarımız atalarımızın yaşadığı bölgeyi tanıdı. Bu yürüyüşü tekrarlamak istiyoruz" dedi.

Birkaç kez rotayı kendisinin yürüdüğünü belirten fotoğrafçı Kamil Özer, "Yaylamızın yolunu birkaç kez tek başıma yürüdüm. Sonra muhtarımızla bu fikri paylaştım. Aldığımız karar doğrultusunda köylülerimizle yürüyüş gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı ateş püskürüyor

Bu gülüşün altından büyük sinsilik çıktı! Haber yolladı, gidiyor
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Ünlü oyuncuların bu görüntülerinin sonu ağır oldu! Peş peşe hamleler
Denizli'de Alzheimer hastası kadından haber alınamıyor

Denizli'de Alzheimer hastası kadın kayboldu
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Şahin K. geri döndü: Elim boş gelmedim, büyük bir sürprizim var
Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti

Dün geceye damga vuran görüntü!

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

12 yaşında diye evlatlık aldılar, gerçeği aylar sonra öğrendiler
Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu adamlar Dünya Kupası'na gidiyor! Yorumu size bırakıyoruz