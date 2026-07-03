Haberler

4. Uluslararası Mitoloji Film Festivali yarışmaları için başvurular başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4. Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında kısa film ve kısa film senaryosu yarışmaları için başvurular başladı. Festival, 12 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında altı ilde düzenlenecek.

Mitolojiyi sinema aracılığıyla geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan 4. Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında düzenlenecek iki ayrı ulusal yarışma için başvurular başladı.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni sinemacıları desteklemek ve mitolojik anlatıların çağdaş sanatla buluşmasına katkı sağlamak amacıyla kısa film ile kısa film senaryosu yarışmaları düzenlenecek.

"İnsanlığın Ortak Hikayesi" sloganıyla yola çıkan festival, bu yıl 12 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Ankara, Bursa, Aydın, İzmir, İstanbul ve Gaziantep'te sinemaseverlerle buluşacak. Her iki yarışma için başvurular 15 Ağustos'ta tamamlanacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nın bu yılki teması "Doğa ve Mitoloji" olarak belirlendi. Yarışmaya, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra tamamlanmış, süresi 20 dakikayı aşmayan ulusal kurmaca kısa filmler katılabilecek.

Yapay zeka ile oluşturulan filmlerin de başvurusuna açık olan yarışmada, eserlerin Türkçe olması ve İngilizce altyazı içermesi gerekiyor. Yarışmacıların birden fazla filmle katılabileceği etkinlikte finale kalan 10 film festivalin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Yarışmanın birincisine 10 bin lira ödül verilecek.

"Türk Mitolojisi veya Anadolu Efsaneleri" temasıyla düzenlenecek Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması ise mitolojik hikayelerin sinemaya kazandırılmasını amaçlıyor. Ulusal kurmaca kısa film senaryolarına açık yarışmaya birden fazla eserle başvuru yapılabilecek ve bu yarışmanın birincisi de 10 bin lira ödül kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin kurucu direktörü Gülşah Elikbank, mitolojik anlatıların insanlığın ortak hafızasını taşıdığını, yarışmalarla hem genç sinemacıların üretimlerini desteklemeyi hem de bu kadim hikayelerin çağdaş yorumlarla yeniden hayat bulmasını amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

Havalimanında yakalandı, midesinden çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"
Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı

Gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı