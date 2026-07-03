4. Uluslararası Mitoloji Film Festivali yarışmaları için başvurular başladı

Mitolojiyi sinema aracılığıyla geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan 4. Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında düzenlenecek iki ayrı ulusal yarışma için başvurular başladı.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni sinemacıları desteklemek ve mitolojik anlatıların çağdaş sanatla buluşmasına katkı sağlamak amacıyla kısa film ile kısa film senaryosu yarışmaları düzenlenecek.

"İnsanlığın Ortak Hikayesi" sloganıyla yola çıkan festival, bu yıl 12 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Ankara, Bursa, Aydın, İzmir, İstanbul ve Gaziantep'te sinemaseverlerle buluşacak. Her iki yarışma için başvurular 15 Ağustos'ta tamamlanacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nın bu yılki teması "Doğa ve Mitoloji" olarak belirlendi. Yarışmaya, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra tamamlanmış, süresi 20 dakikayı aşmayan ulusal kurmaca kısa filmler katılabilecek.

Yapay zeka ile oluşturulan filmlerin de başvurusuna açık olan yarışmada, eserlerin Türkçe olması ve İngilizce altyazı içermesi gerekiyor. Yarışmacıların birden fazla filmle katılabileceği etkinlikte finale kalan 10 film festivalin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Yarışmanın birincisine 10 bin lira ödül verilecek.

"Türk Mitolojisi veya Anadolu Efsaneleri" temasıyla düzenlenecek Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması ise mitolojik hikayelerin sinemaya kazandırılmasını amaçlıyor. Ulusal kurmaca kısa film senaryolarına açık yarışmaya birden fazla eserle başvuru yapılabilecek ve bu yarışmanın birincisi de 10 bin lira ödül kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin kurucu direktörü Gülşah Elikbank, mitolojik anlatıların insanlığın ortak hafızasını taşıdığını, yarışmalarla hem genç sinemacıların üretimlerini desteklemeyi hem de bu kadim hikayelerin çağdaş yorumlarla yeniden hayat bulmasını amaçladıklarını kaydetti.