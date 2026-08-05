Anadolu Ateşi'nin Troya Gösterisinde Aile Buluşması

ANTALYA'nın Serik ilçesinde fizik öğretmeni Ahmet (49) ve Figen Baygın (45) çifti ile çocukları Alkım (16) ve Barış (13), Anadolu Ateşi'nin 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Troya' gösterisinde birlikte sahneye çıktı.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın, sanatsal süpervizörlüğünü ise Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Anadolu Ateşi'nin Troya gösterisi, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverle buluştu. 300 kişilik kadronun yer aldığı gösteri, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişiyle Roma döneminin en iyi korunan yapıları arasında yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Gösterinin en dikkati çekenleri ise 4 kişilik ailenin birlikte sahneye çıkması oldu. Serik'te fizik öğretmeni Ahmet ve Figen Baygın çifti, yıllardır Anadolu Ateşi Eğitim Akademisi'nde eğitim alan çocukları Alkım ve Barış ile ilk kez aynı sahneyi paylaştı.

Ahmet Baygın, çocuklarının 2018 yılından bu yana ekibin içinde yer aldığını belirterek, onlarla aynı sahnede bulunmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Figen Baygın ise "Çocuklarımız artık büyüklerle sahne almaya başladı. İlk kez biz de onlarla aynı sahneyi paylaşacağız. Bu hem çok heyecanlı hem gurur verici" dedi.

'TIRNAĞIMLA KAZIYARAK BU NOKTAYA GELDİM'

Yaklaşık 8 yıldır Anadolu Ateşi ailesi içinde yer aldığını söyleyen Alkım Baygın, "4 yıldır büyüklerle sahneye çıkıyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Tırnağımla kazıyarak bu noktaya geldim" diye konuştu. Barış Baygın da normalde sahne heyecanı yaşadığını, anne ve babasıyla aynı gösteride yer almanın kendisini daha da heyecanlandırdığını aktardı.

OĞLUYLA AYNI SAHNEDE

Aynı gösteride Baygın ailesi gibi Eren Alkan da oğlu Toprak Deniz Alkan ile birlikte sahneye çıktı. Bir gıda firmasında yöneticilik yapan Eren Alkan, oğlunun 6 yıldır Anadolu Ateşi'nde yer aldığını belirterek, "Çok heyecanlıyız. Aynı gösteride yer almaktan mutluyum" dedi. Toprak Deniz Alkan da "6 yıldır Anadolu Ateşi'ndeyim. Babam ilk defa sahneye çıkacak. Çok mutluyum. Çok güzel dans ediyor. Heyecanlıyız" diye konuştu.

Gösterinin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Troya gösterisinin 2008 yılından bu yana Avustralya, Çin, Meksika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde sahnelendiğini belirterek, uluslararası arkeologlardan da övgü aldıklarını anlattı.

Öte yandan ailelerin çocuklarıyla çıktığı gösterinin tek seferlik olduğu, yaz boyu devam edecek gösterilerde sadece çocukların yer alacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı