38. Ulusal Dilbilim Kurultayı Erzurum'da Başladı

38. Ulusal Dilbilim Kurultayı Erzurum'da Başladı
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Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 38. Ulusal Dilbilim Kurultayı'na alanında uzman isimler katılıyor. Kurultayda dilbilimine dair 46 bildiri sunulacak.

38. Ulusal Dilbilim Kurultayı Erzurum'da başladı

ERZURUM - Türkiye'de dilbilim alanında akademik birikimin ve bilimsel etkileşimin en köklü alanlarından olan Ulusal Dilbilim Kurultayı, 38. kez Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde düzenlenen 38. Ulusal Dilbilim Kurultayı'na alanında uzman isimler katııyor.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Esma Sönmez Öz'ün Düzenleme Kurulu Başkanlığını üstlendiği kurultay, 22-23 Mayıs 2025 tarihlerinde Atatürk Üniversitesinde başladı. Açılış konuşmalarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş, dil kurultayına ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti. 38. Ulusal Dilbilim Kurultayı'nın sunumları Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kamil İşeri'nin "21. Yüzyıl becerileri çerçevesinde dilbilim bölümlerinin öğretim programlarının değerlendirilmesi" konusuyla başladı. 2 gün sürecek olan kurultayda dilbilimine dair 46 bildiri yayınlanacak.

Erzurum'da ilk kez düzenlendi

Kurultayın açılışında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Esma Sönmez Öz, 38. Ulusal Dilbilim Kurultayı'nı Erzurum'da düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitemiz, yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda kültürel zenginliği, güçlü araştırma yapısı ve tarihi dolusuyla da bilimsel toplantılara ev sahipliği yapma konusunda büyük bir gurur kaynağıdır. Erzurum'un soğuk hava şartlarına rağmen içtenliğiyle ısıtan havası içinde sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 38. yıldır devam eden Dilbilim kurultayının ilk kez Erzurum'da düzenleniyor olması ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü adına ev sahipliği yapıyor olmanın büyük bir onur duyuyoruz. Bu yılki kurultayımızda 46 bildiri, 9 poster sunum ve 1 yuvarlak masa oturumu ile dilbiliminin güncel sorunlarını ve yenilikçi yaklaşımlarını tartışacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Kültür Sanat
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