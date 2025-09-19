32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başlıyor

Adana'da düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında film ve belgesel seçkileri gösterime sunulacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Eylül'de düzenlenecek festival kapsamında yarışma dışı programda 15 özel gösterim ve belgesel seçkisi izleyiciyle buluşacak.

Festivalde bu yıl hayatını kaybeden yönetmen Ali Özgentürk anısına "At" ve "Bekçi" filmleri ile Sinematek-Sinemaevi işbirliğiyle 1936 yapımı "Aysel, Bataklı Damın Kızı" filmi restore edilmiş versiyonuyla gösterim programında yer alacak.

Geçen yıl festivalde ödül kazanan "Gecenin Kıyısı" ve "Hakkı" filmleri de bu yıl yeniden gösterime sunulacak.

Belgesel gösterimlerinde "Çocuk Yıldızlar", "Ceyar'ı Kim Öldürdü?", "Bir Orkestranın İzinde", "Kavak Ağacının Gölgesinde", "Bir Sözün İzinde" ve "Adana'da Bir Efsane Ercan Kont" adlı yapımlar izleyiciyle buluşacak.

"Dört Dörtlük Adanmışlık" başlıklı özel seçkide ise "Fısıldayan Duvarlar", "Sisler Bulvarı'ndan Geçtim: Biket İlhan", "Sıra Dışı Bir Cerrah" ve "Bölük Pörçük - Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi" belgeselleri izlenebilecek.