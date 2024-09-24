31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

ADANA'da bul yıl 31'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı ünlü yönetmen Jerzy Skolimowski'ye takdim edilirken, Orhan Kemal Emek Ödülleri ise ünlü sinema oyuncuları Güler Ökten, Mazlum Kiper ve yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a verildi.

31'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreni, Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk sanat camiasının ünlü isimleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı. Törenin sunuculuğunu ünlü oyuncu Volkan Severcan üstlendi. Sinemaya getirdiği yenilikçi bakış açısı ve sanatsal cesaretiyle bilinen Polonyalı yönetmen Jerz Skolimowski, 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ünlü yönetmene ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti. Ödülün adına atıfta bulunarak espiri yapan ünlü yönetmen, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nde küçük bir problem var; yaşam bitti güle güle demek anlamına da geliyor. Ama ben yıllar yıllar sonra tekrar gelip ektra ekstra yaşam boyu başarı ödülü alacağım" diyerek izleyenlere neşeli anlar yaşattı.

ORHAN KEMAL EMEK ÖDÜLLERİ YÖNETMEN VE OYUNCULARA VERİLDİ

Daha sonra Orhan Kemal Emek Ödülleri'ne geçildi. Bu sene Orhan Kemal Emek Ödülleri'ne ünlü sinema oyuncuları Güler Ökten ve Mazlum Kiper ile yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz layık görüldü. Usta sinema oyuncusu Güler Ökten, ödülünü meslektaşı Halil Ergün'ün elinden aldı. Yine Türk sinemasının ve seslendirme sanatının ustalarından Mazlum Kiper'e ise ödülü, Orhan Kemal'in oğlu Işık Ögütçü tarafından verildi. Türk sinemasına önemli yapımlar kazandıran yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz ise ödülünü meslektaşı Şerif Gören'den aldı.

Ödül törenin ardından Türk popunun usta seslerinden Nilüfer sahne aldı. Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendiren ses sanatçısı, izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı.