İkiz annenin ikiz bebeklerini de aynı doktor dünyaya getirdi

Konya'da 30 yıl önce ikiz olarak dünyaya gelen Ayşe Boz, ikiz bebeklerinin de kendi doğumunu gerçekleştiren doktor tarafından kucağına verilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Çocuk sahibi olmak isteyen Ayşe Boz, bir sağlık problemi nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar'a başvurdu.

Tüp bebek tedavisinin ilk denemesinde olumlu sonuç alan Boz, ikiz bebeği olacağını öğrendiğinde şaşkınlık yaşadı.

Kendisi de ikiz kız kardeş olan Ayşe Boz, hastanede gerçekleşen doğumun ardından yenidoğan servisinde bir süre tedavi gören Defne ve Doğan isimli bebekleriyle taburcu edildi.

"Hikayemiz böyle çifte sürprizle başlamış"

Ayşe Boz (30), AA muhabirine, unutulmaz anılar biriktirdiklerini söyledi.

Annesiyle başlayan sürecin kendisiyle devam ettiğini anlatan Boz, "Annem mide şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenmiş. Ali hoca muayene sonrası hamile olduğunu söyleyince annem bayılmış. Hoca bebekler ikiz deyince, annem tekrar bayılmış. Babam da ısrarla bir daha bakmasını istemiş. Hikayemiz böyle çifte sürprizle başlamış." diye konuştu.

"Hamileyken ikiz olacağını hissediyordum"

Boz, eşinin ikiz bebek çok istediğini belirterek, "Ailemde ikiz çok. Hamileyken ikiz olacağını hissediyordum. Başta bir şok yaşadık ama sonra her şey çok güzel ilerledi. Dünyaya gözlerimi açtığımda gördüğüm ilk insanlardan biri Ali hocaydı. Şimdi benim çocuklarım da aynı şeyi yaşadı. Her kontrolde Ali hocam asistanlarına bu hikayeyi gülerek anlatırdı. Çocuklarıma bırakabileceğim en güzel anı bu oldu." ifadelerini kullandı.

"Çok sık rastlanacak bir durum değil"

Prof. Dr. Acar, meslek hayatında kendisini en çok duygulandıran olaylardan birini yaşadığını dile getirdi.

Hastalarıyla zamanla bir aile gibi olduklarını vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Yıllardır aynı yerde çalışınca önce annelerin doğumunu yaptırıyorsunuz, sonra onların çocuklarının büyümelerine ve ileride gebelik süreçlerine tanıklık ediyorsunuz. Bu yüzden olayları bir bütün olarak görüyorsunuz. Hastayla zamanla bir bağ oluşuyor. Daha önce tedavi ettiğimiz kişilerin çocuklarını doğurtmak çok sık başımıza geliyor. Annesinin ikiz doğumunu gerçekleştirdiğimiz ve elimizde büyüyen bir bebeğin yıllar sonra yine ikiz gebelikle bize gelmesi ve bu kez onun ikiz bebeklerini dünyaya getirmemiz çok sık rastlanan bir durum değildir."