3 Yaşındaki Deniz için Moral Etkinliği Düzenlendi

3 Yaşındaki Deniz için Moral Etkinliği Düzenlendi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde çocukluk çağı kanserini yenen 3 yaşındaki Deniz Akçakoyunlu'ya moral vermek amacıyla düzenlenen balon uçurma etkinliğine yüzlerce kişi katıldı. Ailesi ve Talas Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte, renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde çocukluk çağı kanserini (nöroblastom) yenen 3 yaşındaki Deniz Akçakoyunlu için balon uçurma etkinliği yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Onkoloji Servisinde 2,5 yıl tedavi görüp çocukluk çağı kanserini yenen Akçakoyunlu'ya moral vermek amacıyla Talas Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi.

Ali Dağı'ndaki sosyal tesise rengarenk balonlarıyla gelen yüzlerce kişi, şarkılar eşliğinde ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Programa katılanlara teşekkür eden anne Süveyda Akçakoyunlu, son derece zor ve yorucu bir süreci geride bıraktıklarını söyledi.

İki yılı aşkın süredir evladının kanserle mücadele ettiğini dile getiren Akçakoyunlu, bundan sonraki sürecin mutluluk ve tebessümlerle geçmesini temenni etti.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Talas Belediyesi yetkililerine teşekkür eden Akçakoyunlu, "Rengarenk balonlar Deniz'in şifası ve kanser tedavisi gören çocukların umudu için gökyüzünü süslesin. İyi ki geldiler, iyi ki umut oldular. Etkinliğe katılanlara çok teşekkür ederim." dedi.

Baba İsmail Akçakoyunlu da evladının çok zor bir süreç yaşadığını ifade ederek, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise çok özel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, minik Deniz'in hastalığı atlatmasına çok sevindiklerini kaydetti.

Çocukların ve ailelerin güzel etkinliklerde buluşmasını temenni eden Yalçın, kanser hastalarının tedavisinde emek ve gayret gösteren sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Programın ardından aileleriyle etkinliğe katılan çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Kültür Sanat
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