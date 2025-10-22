Haberler

3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri Mardin'de Sahiplerini Buldu

3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri Mardin'de Sahiplerini Buldu
Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde gerçekleştiren ödül töreni ile sona erdi. Ali Sürmeli'ye Yaşam Boyu Onur Ödülü verilirken, 'Mori' filmi birinci oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneğince düzenlenen festivalin ödül töreni Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sunuculuğunu Sultan Sarohan ve Erkan Çelik'in yaptığı törende, bu yıl hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçıları anıldı.

Festival Başkanı Zeki Sincar, törende yaptığı konuşmada, festivali Mardin'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, gelecek yıl da festivallere devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Sinema oyuncusu Ali Sürmeli'ye, jüri başkanı sanatçı Cem Özer ve davetliler tarafından "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.

Finalinde 10 kısa, 5 uzun metrajlı filmin yarıştığı festivalde "Mori" birinci, "Tavuk Suyuna Çorba" ikinci, "326" filmi ise üçüncü oldu.

Ayrıca "Kalem" ve "Kızım Gibi Kokuyorsun" filmlerine jüri ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Kültür Sanat
Yorumlar (1)

Haber Yorumları

