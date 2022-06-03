3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü dolayısıyla başkentte bisiklet turu düzenlendi - Haberler

3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü dolayısıyla başkentte bisiklet turu düzenlendi Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, "3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü" dolayısıyla Eymir Gölü'nde bisiklet turu düzenlendi. Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, "3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü" dolayısıyla Eymir Gölü'nde bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet turu etkinliğine, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcileri, Ankara'da öğrenim gören Türkmenistanlı öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Büyükelçi Amanlıyev, Türkmenistan Devlet Başkanlığının girişimleri sonucu 2018'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Haziran'ın Uluslararası Bisiklet Günü olarak kutlandığını söyledi. Türkmenistan'da 3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü dolayısıyla çok sayıda kişinin katılımıyla bisiklet turlarının düzenlendiğini kaydeden Amanlıyev, bugün dolayısıyla büyükelçilik olarak her yıl Ankara'da bisiklet turu etkinlikleri yaptıklarını aktardı. Amanlıyev, ülkesinin son yıllarda spora büyük yatırımlar yaptığını belirterek, Eymir Gölü'nde yaptıkları etkinliğe katılan 100'den fazla kişinin 12 kilometre pedal çevirdiklerini kaydetti. Bisiklet turunun ardından katılımcılara Türkmenistan'nın yöresel yemekleri ikram edildi. AA / Mehmet Şah Yılmaz - Kültür Sanat Türkmenistan Ankara Kültür Sanat Haberler

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