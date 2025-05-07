28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali tanıtıldı

ANKARA - 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali basın toplantısı ve tanıtımı Ankara'da gerçekleşti.

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali'nin basın toplantısı ve tanıtımı Ankara'da düzenledi. Festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında kadın rolünün sinema ve toplum üzerindeki etkisi üzerine bir tanıtım gerçekleşti.

Uçan Süpürge Vakfı, amacı itibariyle kadın sinemacıların topluma yansımasını, emeklerini ve desteklerini konu alan bir kurumdur. Bu bağlamda Uçan Süpürge Vakfı, 28. Uluslararası Kadın Film Festivali'ni 27 Mayıs-4 Haziran tarihinde Ankara'da gerçekleştirecek. Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner şunları dedi:

"Uçan süpürge ekibi bugüne kadar şahane işler yaptı. Yani biz toplumsal sorumluluk açısından üstümüze ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bugün daha 2 gün önce sokakta neden benden boşandın diye erkek arkadaşlarıyla organizasyon yaparak öldürülen Bahar Aksu'nun cenaze törenine arkadaşlarımızı göndermiş, yolcu etmişken şuramızda adalete erişim ve kız çocuklarının adalete erişim konusunda 29 yıllık mücadele etmiş bir örgüt olarak da bütün bu çalışmalar ve yaşadıklarımız ve bu ortamın içerisinde bir kültür sanat etkinliği hazırlarken birdenbire kendimizi bütün Uçan Süpürge ekibiyle beraber vazgeçmeyeceğiz, buradayız."

"Sessizleştirilmiş seslerin duyulması bizim talebimizdir"

Vakfı kurmalarının ve 28'inci kez gerçekleştirdikleri Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali'nin amacının 'sessizleştirilmiş seslerin duyulması' olduğunu belirten Güner, "Bizim talebimiz sessizleştirilmiş seslerin duyulması, benzersiz kadınların silinmiş hikayelerin yeniden yazılması ve yine o dilde bir dünyanın oluşmasıdır. Bu nedenle bu yıl benzersiz kadınlar, benzersiz hikayelerden yola çıktık. Çünkü kadınların hikayeleri yalnızca geçmişi anlatmaz, geleceğin de şekillendireceğini biliyoruz. Kadınlar arasındaki bu dayanışmayı bizden sonraki kuşaklara çok iyi anlatan bir örgüt olmanın da gururu içindeyiz. Bugün hazırladığımız bu festival programının tanıtım programının basın toplantısında bunları söylemeden edemedim. Çünkü artık bu ülkede eşitliği, adaleti, kadınların ve kız çocukların istismar görmediği bir ortamı biz de güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanatın gücüyle birlikte kadının rolünü daha fazla yaygınlaştırmak istiyoruz"

Kadının toplumdaki rolünü sanat ve sinema yoluyla daha fazla güçlendirmek ve yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Güner, "Kadının rolünü sanatın gücüyle onun verdiği güçle daha çok yaygınlaştırmak, farkındalığı arttırmak, var olan ve büyüyen kadın örgütlerinin daha da yaygın, geliş, derin ve mücadeleyi birbirlerinin elini bırakmadan sürdürebilecekleri bir ortamın içinde bulundurmak istiyoruz. İyi ki de öyleyiz ve gelecek genç neslin ne kadar çok olduğunu ve bizlerle birlikte kuşaklar arasındaki deneyimlere ne kadar çok istekli olduğunu da çok yakın bir zamanda Uçan Süpürge'de yapılan toplantıda gördük" değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Kadın Film Festivali'nin 28'incisinin 27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşmesini hedeflediklerini Güner, yaptığı sunumda dünyadan çeşitli kadın senarist, yönetmen ve oyuncuların filmlerini kısaca tanıttı.