25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali Başladı
Akıncılar ilçesinde 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali, ilçe meydanında gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. 3 gün sürecek olan festivalin ilk gününde yerel sanatçılar sahne aldı ve program hava fişek gösterisi ile sona erdi.

Akıncılar ilçesinde 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali başladı.

İlçe meydanında gerçekleşen ve 3 gün sürecek olan festivalin ilk gününde yerel sanatçılar Hayati Samur, Nuray Zencir, Ercan Bayraklı ve Yudum sahne aldı.

Programın sonunda ise hava fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Kültür Sanat
