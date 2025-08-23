Akıncılar ilçesinde 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali başladı.

İlçe meydanında gerçekleşen ve 3 gün sürecek olan festivalin ilk gününde yerel sanatçılar Hayati Samur, Nuray Zencir, Ercan Bayraklı ve Yudum sahne aldı.

Programın sonunda ise hava fişek gösterisi gerçekleştirildi.