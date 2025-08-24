25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali Akıncılar'da Devam Ediyor

Akıncılar ilçesinde 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali devam ediyor.

İlçe meydanında gerçekleşen ve 3 gün sürecek festivalin ikinci günü mehteran gösterisiyle başladı. Atlı cirit oyunları ve karakucak güreşleriyle devam eden etkinlik yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle devam etti.

Festivalde, geleneksel kavun ağası Halil Sözcü olurken, kavun yarışmasında Samet Çakır birinci, Birol Petek ikinci Murat Şen ise üçüncü oldu. Dereceye girenler tam, çeyrek ve gram altınla ödüllendirildi.

Festival kapsamında vatandaşlara 30 ton kavun ikram edildi.

Festivale, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Akıncılar Kaymakam Vekili Tarık Safa Kahveci, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.