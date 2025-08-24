25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali Akıncılar'da Devam Ediyor

25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali Akıncılar'da Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıncılar ilçesinde düzenlenen 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali'nin ikinci gününde mehteran gösterisi, atlı cirit oyunları ve karakucak güreşleriyle etkinlikler devam etti. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi ve festivale yoğun katılım sağlandı.

Akıncılar ilçesinde 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali devam ediyor.

İlçe meydanında gerçekleşen ve 3 gün sürecek festivalin ikinci günü mehteran gösterisiyle başladı. Atlı cirit oyunları ve karakucak güreşleriyle devam eden etkinlik yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle devam etti.

Festivalde, geleneksel kavun ağası Halil Sözcü olurken, kavun yarışmasında Samet Çakır birinci, Birol Petek ikinci Murat Şen ise üçüncü oldu. Dereceye girenler tam, çeyrek ve gram altınla ödüllendirildi.

Festival kapsamında vatandaşlara 30 ton kavun ikram edildi.

Festivale, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Akıncılar Kaymakam Vekili Tarık Safa Kahveci, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Kültür Sanat
Aylar sonra bir döndü pir döndü! Yusuf Yazıcı'dan 90+3'te galibiyeti getiren gol

Aylar sonra bir döndü pir döndü! Milli yıldız 90+3'te 3 puanı getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.