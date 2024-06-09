Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" sona erdi.

Kentteki bir termal otelde gerçekleştirilen festivalin kapanışında, "Alper Bakıner ve Luxus Band" sahne aldı.

Bakıner ve grubu, gitar, davul ve flüt ile birbirinden güzel eserler seslendirdi.

Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.