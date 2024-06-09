24. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi
Hüseyin Başkadem'in Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı 24. Afyonkarahisar Caz Festivali, kentteki bir termal otelde gerçekleştirilen kapanış konseriyle sona erdi. Alper Bakıner ve Luxus Band'in sahne aldığı konserde, gitar, davul ve flüt ile birbirinden güzel eserler seslendirildi. Sanatseverler ise konsere yoğun ilgi gösterdi.
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" sona erdi.
Kentteki bir termal otelde gerçekleştirilen festivalin kapanışında, "Alper Bakıner ve Luxus Band" sahne aldı.
Bakıner ve grubu, gitar, davul ve flüt ile birbirinden güzel eserler seslendirdi.
Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.