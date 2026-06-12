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YEDAM desteğiyle 23 yıllık uyuşturucu bağımlılığını geride bıraktı

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Gaziantep'te 20 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan M.Y, 23 yıl süren bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle bıraktı. Cuma hutbesinde duyduğu YEDAM'a başvuran M.Y, 9 aydır madde kullanmıyor ve ailesiyle kaliteli vakit geçiriyor.

Gaziantep'te 20 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan M.Y, 23 yıl süren bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle geride bıraktı.

Henüz 20 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başlayan 43 yaşındaki M.Y, ailevi sorunların yanı sıra psikolojik ve sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdi.

Uyuşturucu nedeniyle zaman zaman adli süreçlerle de karşılaşan M.Y, gittiği bir cuma namazında imamın hutbede YEDAM'dan bahsetmesi üzerine merkeze başvurdu.

Yaklaşık 9 aydır madde kullanmayan M.Y, hayatında yeni bir sayfa açarak ailesiyle daha kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

YEDAM'ı cuma hutbesinde duydu

M.Y, AA muhabirine, hayatında birçok farklı madde kullandığını ve bu süreçte maddi ve manevi açıdan büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Çevresindeki insanların zamanla kendisinden uzaklaştığını belirten M.Y, "Ailemin içinde varlığım pek hissedilmiyordu. Devamsızlığımdan dolayı sürekli iş değiştiriyordum. Ne kadar zor durumlar yaşadığımı bir ben bilirim, bir de Allah bilir." dedi.

Maddeyi bir kez kullanmanın bile bağımlılığa yol açabileceğini ifade eden M.Y, şunları kaydetti:

"Bir kereden bin kere oluyor. Madde kullanmayı bırakmak için intihar etmeyi bile düşündüm. Önce arkadaş ortamını bıraktım. Çünkü günüm para bulmak, madde temin etmek ve kullanmakla geçiyordu. Aileme vakit ayıramıyordum. Madde kullanımını bırakmak için Allah'a çok dua ettim. Bir cuma namazında imam, hutbede Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden bahsetti. 'Çevrenizde bağımlı kimse varsa onlara yardımcı olalım. Onlar gelmiyorsa bize bildirin, biz de yardımcı olalım.' dedi. Ben de YEDAM'a başvurdum."

"Meyve yemeyi özlemişim"

YEDAM'a yaklaşık 9 aydır devam ettiğini belirten M.Y, hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Merkezdeki görevlilerden memnun olduğunu dile getiren M.Y, "Allah onlardan razı olsun. Bana psikolojik destek oldular. Buraya geldiğimden beri kesinlikle hiçbir madde kullanmıyorum. Şu an ailem ve çocuklarımla ilişkilerim çok iyi. Hayatım düzene girdi. İşten çıkar çıkmaz evime gidiyorum. Madde derdim kalmadı. Yediğimden içtiğimden keyif alıyorum. Meyve yemeyi özlemişim, şimdi bol bol meyve yiyorum. Madde kullandığım dönemde doğru düzgün yiyip içmiyordum." ifadelerini kullandı.

Madde kullananlara da tavsiyelerde bulunan M.Y, "Herkese maddeyi bırakmalarını tavsiye ediyorum. İçlerinde biraz olsun bırakma azmi varsa Yeşilaya başvursunlar. Buradaki görevliler her konuda yardımcı oluyor. Allah onlardan razı olsun. Maddenin sonu ya hapis ya da ücra bir köşede ölümdür. Bunun iyi bir sonu yok. Sürekli sokaklarda yaşıyorsunuz." diye konuştu.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Hasan Kazak da merkezde alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli bağımlılık türlerine yönelik ücretsiz destek hizmetleri sunulduğunu bildirdi.

Kazak, tüm hizmetlerin gizlilik esasına göre yürütüldüğünü hatırlattı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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