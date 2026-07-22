'23'üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali' başlıyor

ULUSLARARASI Bodrum Bale Festivali, bu yıl 23'üncü kez bale sanatının uluslararası düzeydeki örneklerini sanatseverlerle buluşturacak. 31 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festival, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eseri 'Kuğu Gölü' balesi ile açılışı yapacak.

Bale sanatının seçkin eserlerini tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 23'üncü yılında perdelerini açmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival kapsamında tüm temsiller, 31 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde saat 21.45'te gerçekleştirilecek. Festivalin perdeleri, 31 Temmuz Cuma ve 1 Ağustos Cumartesi günü İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olan Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eseri 'Kuğu Gölü' balesi ile açılacak. Bestecinin müzikleriyle sahnelenecek eser, koreograflar Marius Petipa ve Lev Ivanov'dan sonra G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'un yorumuyla izleyiciyle buluşacak. Aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini konu alan bu eser, Bodrum Kalesi'nin tarihi atmosferinde festivali açılışını sağlayacak.

SİRTAKİNİN RİTMİYLE 'ZORBA'

4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mikis Theodorakis'in müzikleriyle Lorca Massine'in koreografisini üstlendiği 'Zorba' balesini sanatseverlerle buluşturacak. Nikos Kazancakis'in aynı adlı romanından uyarlanan eser, yaşamın acılarını ve sevinçlerini sirtaki ritmiyle harmanlayarak insanın özgür ruhunu ve yaşama tutkusunu etkileyici bir dille anlatan eser festivalin dikkat çeken yapımları arasında yer alacak.

KADERİN VE YAŞAMIN DANSI; 'CARMİNA BURANA'

8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günü Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek 'Carmina Burana' balesi, Carl Orff'un ölümsüz müziğini etkileyici koreografi ve görsel anlatımla sanatseverlerle buluşacak. A. Volkan Ersoy, G. Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan'ın ortak koreografisiyle hayat bulan eser; kader, aşk, doğa ve insan yaşamının değişken döngüsünü dansın evrensel diliyle yorumlayarak izleyicilere görsel ve duygusal deneyim sunacak. O Fortuna'nın görkemli ezgileriyle başlayan eser, baharın uyanışından aşkın coşkusuna, insan yaşamının iniş çıkışlarından insan ruhunun kırılganlığına uzanan güçlü anlatımıyla festivalin en görkemli yapımları arasında yer alacak.

KOSOVA ULUSAL BALESİ BODRUM SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

23'üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 12 Ağustos Çarşamba ve 13 Ağustos Perşembe günü dünyanın önemli bale topluluklarından Kosova Ulusal Balesi'ni ağırlayacak. Uluslararası alandaki performansları ve özgün repertuvarıyla dikkat çeken topluluk, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 2 eserle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Gecenin ilk bölümünde, Maurice Ravel'in dünyaca ünlü bestesi üzerine Koreograf Mehmet Balkan'ın yorumuyla hazırlanan 'Boléro' sahnelenecek. İkinci bölümde ise Portekiz'in en önemli kültürel miraslarından biri olan Fado geleneğinden ilham alan, koreografisi Daniel Cardoso'ya ait 'Correr o Fado' sahnelenecek.

BODRUM'DA BİR KUKLANIN DİJİTAL UYANIŞI: PİNOKYA.EXE

23'üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTistanbul) tarafından sahnelenecek olan modern dans eseri PİNOKYO.EXE, 16 Ağustos Pazar ve 17 Ağustos Pazartesi günü sanatseverlerle buluşacak. Erika Silgoner'ın koreografisini yaptığı 'Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar için Bir Kukla', Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesini teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir dünyada yeniden yorumluyor. Tek perdelik eserin müzikleri Gökçe Özücoşkun'a, dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe'ye ait.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı