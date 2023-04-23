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23 Nisan Çocuk Bayramı Ardahan'da coşkuyla kutlandı

Kültür Sanat Haberleri

23 Nisan Çocuk Bayramı Ardahan'da coşkuyla kutlandı Ardahan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

23 Nisan Çocuk Bayramı Ardahan'da coşkuyla kutlandı

ARDAHAN - Ardahan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Şehir Stadyumunda devam etti. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği 23 Nisan kutlamaları Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Törende öğrencilerin hazırladığı şiir, oyun, folklor ve dans gösterileri sunuldu. Tören sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Ardahan Vali Vekili Şahin Demir, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Emniyet Müdür Ünsal Hayal, Alay Komutanı, Jandarma Albay Ramazan Yiğit ile birlikte, il protokolü ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Kültür Sanat

23 Nisan Ardahan Çocuk Kültür Sanat Haberler

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