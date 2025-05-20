23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali 'Komşuluk' Temasıyla Gerçekleşecek

23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali 'Komşuluk' Temasıyla Gerçekleşecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi, 23-25 Mayıs tarihleri arasında 'komşuluk' temalı 23. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ni düzenleyecek. Başkan Özçelik, festivali tanıttığı toplantıda Alanya'nın markalaşma hedeflerine vurgu yaptı.

Alanya Belediyesi tarafından 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali 'komşuluk' temasıyla 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivalin tanıtım toplantısı Alanya Kalesi Tophane Mahallesi'ndeki Elif Demir Uysal'ın Geleneksel Alanya Evi'nde gerçekleştirildi.

Festival programının açıklandığı toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 'Komşuluk' temalı festival için uzun zamandır, titiz ve eksiksiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Festivalin ilgi göreceğini ve çok kişi tarafından izleneceği fikrine sahip olduğunu anlatan Özçelik, "Biz Alanya'yı eski şaşalı günlerinden daha yukarı çıkarmak, daha bilinir bir kent haline getirmek ve önümüzdeki 7-8 yıl sonunda markalaşma yolunda ciddi bir adım atmış kent haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de var olan hiçbir şeyi yıkmadan daha iyiye götürmeye devam ediyoruz." dedi.

Özçelik, şimdiye kadar hiçbir etkinliği kaldırmadıklarını, bu etkinliklere küçük dokunuşlar yaptıklarını kaydederek, Alanya'yı yurt içi ve yurt dışında bilinen bir kent yapma arzusunda olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, başkan yardımcısı Murat Levent Koçak, başkan danışmanı Abdurrahman Açıkalın, ev sahibi Elif Demir Uysal ve annesi emekli öğretmen İnci Demir, Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurcan Okan, ilgili birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Kültür Sanat
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi

Başkan adaylığını açıklamıştı! Ali Koç'un gitmesi için imza verdi
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.