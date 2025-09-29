Haberler

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor
Konya Mistik Müzik Festivali, Tacikistan'dan gelen Laiq Şah Holov ve Davlatmand Grubu'nun konseriyle devam etti. Festivalin dokuzuncu gününde Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu da sanatseverlerle buluştu. Festival, yarın İran'dan Husameddin Seraj'ın konseriyle sona erecek.

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Tacikistan'dan gelen Laiq Şah Holov ve Davlatmand Grubu'nun konseriyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin dokuzuncu günü, iki etkinlikle sürdü.

Tacikistan'dan gelen Laiq Şah Holov ve Davlatmand Grubu, festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu ise Kültürpark Amfi Tiyatro'daki konserle sanatseverlerle buluştu.

Festival, Mevlana Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.30'da İran'dan Husameddin Seraj (Bidil Gurup) konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat
