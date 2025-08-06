22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Uyuyan Güzel' ile Devam Ediyor

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Uyuyan Güzel' ile Devam Ediyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum Kalesi'nde 'Uyuyan Güzel' temsiliyle sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Moskova Klasik Bale Tiyatrosu tarafından sahnelenen eser, Tchaikovsky'nin müziğiyle hayat buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Uyuyan Güzel" temsiliyle devam etti.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen ve köklü kültür sanat etkinliklerinden biri haline gelen festivalde, Moskova Klasik Bale Tiyatrosu tarafından "Uyuyan Güzel" balesi, Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ölümsüz müziğiyle hayat bulan eser, Charles Perrault'un klasik masalından uyarlandı.

Libretto ve koreografi, Rus klasik balesine modern bir soluk kazandıran Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilov tarafından hazırlandı.

1950'li yıllarda Bolşoy Tiyatrosu'nda yıldızlaşan Kasatkina, eşi Vasilov ile sanat yönetmenliğini üstlendiği bu prestijli toplulukla klasik baleyi çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlamayı sürdürüyor.

Elizaveta Dvorkina'nın imzasını taşıyan masalsı dekor ve kostümler, Uyuyan Güzel'in büyülü dünyasını sahneye taşıyor.

Eser, bu akşam yeniden izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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