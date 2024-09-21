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21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Başladı

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Başladı
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Konya'da düzenlenen festivalin açılışında 99 semazen sema ayini icra edildi. Festival, Müzik etkinlikleri, konserler ve sergilerle 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin açılışı Mevlana Meydanı'nda, "99 Neyzen, 99 Semazen Yüz Yüze Devran" etkinliği ile yapıldı.

Semazenler; "Tevhid", "Tekbir", "Salat-ı Umiye" ve "Niyaz" ilahisiyle ayini şerifi icra etti.

Festivalin ilk gününde ise sanatçı Miralem Miralemov Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Öte yandan Taşbina'da Mistik Müzik Kampı'nın yapılacağı festival kapsamında çocuklar için de müzik etkinlikleri yapılıyor.

Konserlerin düzenlendiği Selçuklu Kongre Merkezi'nde de sergilere yer veriliyor.

Festival, 30 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Kültür Sanat

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