21. Germencik İncir Festivali'nde Ece Seçkin Konser Verdi
Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen 21. Germencik İncir Festivali'nde Ece Seçkin, Cumhuriyet Meydanı'nda konser vererek hayranlarıyla buluştu. Konserin sonunda Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Seçkin'e hediye ve plaket takdim etti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 21. Germencik İncir Festivali kapsamında Ece Seçkin konser verdi.
Seçkin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserinde sevilen parçalarını seslendirdi.
Vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, konserin sonunda Seçkin'e hediye ve plaket takdim etti.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Kültür Sanat