Fotono21 Hevsel Kupası sonuçları açıklandı

Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen ve Türkiye'de portfolyo temelli yapısıyla devam eden Hevsel Kupası Fotoğraf Yarışmasının 2026 yılı sonuçları açıklandı.

Fotoğraf sanatında sürdürülebilir üretimi, düşünsel yaklaşımı ve seri anlatım dilini merkeze alan yarışma, bu yıl da Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda fotoğraf sanatçısını ortak bir üretim zeminde buluşturdu. Tek bir fotoğrafın etkisinden çok, fotoğrafçının uzun soluklu üretim pratiğini esas alan Hevsel Kupası, konu bütünlüğü, kavramsal derinlik, görsel anlatım dili, teknik yeterlilik ve portfolyo yaklaşımı üzerinden gerçekleştirilen çok aşamalı değerlendirme sistemiyle dikkat çekiyor. 2026 yılı Hevsel Kupası, fotoğraf sanatına uzun yıllar boyunca değerli katkılar sunan merhum fotoğraf sanatçısı Bedri Akçay anısına ithaf edildi. Doğa, yaşam ve insan temalı çalışmalarıyla tanınan Bedri Akçay, üretim disiplini, fotoğraf dilindeki içten yaklaşımı ve paylaşımcı kimliğiyle fotoğraf çevrelerinde saygıyla anılan isimler arasında yer alıyor. Bu yıl verilen kupa, yalnızca bir başarı göstergesi değil; aynı zamanda fotoğraf sanatına emek veren sanatçılara duyulan vefanın ve saygının da güçlü bir simgesi oldu. 2026 yılı yarışmasına ilişkin katılım verileri, Hevsel Kupasının Türkiye genelinde geniş bir katılımcı profiline ulaştığını ortaya koyuyor. Yarışmaya toplam 177 fotoğraf sanatçısı katılım sağladı. Katılımcılar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Eskişehir, Manisa, Bursa, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Tokat, Bartın, Sakarya, Hatay, Batman, Kayseri, Malatya, Rize, Çanakkale, Aydın, Bilecik ve Kırklareli başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden fotoğraf sanatçıları yer aldı.

Fotono21 tarafından yapılan açıklamada, Hevsel Kupasının yalnızca bir yarışma değil; fotoğraf üretimini teşvik eden, fotoğrafçının gelişim sürecini görünür kılan ve nitelikli portfolyo üretimini destekleyen uzun vadeli bir sanat platformu olduğu vurgulandı. Yarışmanın çok aşamalı yapısı sayesinde katılımcılar, zamana yayılan üretim süreçleri üzerinden değerlendirilirken; bu yaklaşımın fotoğraf sanatında süreklilik, disiplin ve özgün anlatım dilinin gelişmesine önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Yarışmanın organizasyon süreci, yarışma sorumlusu Helin Paçal tarafından yürütülürken TFSF temsilciliği görevini Yakup Yener üstlendi. Değerlendirme süreci ise alanında deneyimli isimlerden oluşan seçici kurul tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Ada göre alfabetik sırayla oluşturulan seçici kurulda; Ahmet Gürol, Emin Bozkurt, Levent Yavuz, Mikdat Besni ve Suzan Armağan yer aldı. Seçici kurul üyeleri, yarışmaya katılan portfolyoları konu bütünlüğü, kavramsal derinlik, görsel anlatım dili, teknik yeterlilik ve seri yaklaşımı çerçevesinde değerlendirdi.

Diyarbakır merkezli çalışmalarını sürdüren Fotono21 Fotoğraf Derneği, Özellikle Hevsel Kupası gibi portfolyo odaklı organizasyonlarla, fotoğraf sanatında nitelikli üretim anlayışını destekleyerek, farklı şehirlerden sanatçıları ortak bir fotoğraf kültürü etrafında buluşturmaya devam ediyor.

2026 Hevsel Kupası sonuçları şöyle:

"Kupa başarısı Hülya Arıcı - Manisa. 1. tur başarısı kazanan fotoğraf sanatçıları, Abdullah Elgümüş - Kocaeli, Abdurrahman Çetin - Sakarya, Ayşe Serap Deniz - Adana, Berke Araklı - İstanbul, Bülent Fidan - İstanbul, Ceyhun Emeksiz - İstanbul, Ebru Baysan - Eskişehir, Ercan Enterlı - Kırklareli, Erol Özer - Mersin, Fatma Baku - İzmir, Mürşide Çilengir - Manisa, Neşe Çelen - Eskişehir, Nuriye Ulusoy - Ankara, Orhan Güldeste - Muş, Salih Kuş - Bursa, Serap Ünal - Adana, Serdar Aydın - Bartın, Serdar Kaygısız - Ankara, Şerife Eşmeler - Tokat, Sevgi Köylü Haliloğlu - Ankara."

Fotoğraf sanatında uzun soluklu üretimi görünür kılan yapısıyla Hevsel Kupasının, önümüzdeki yıllarda da Türkiye'de portfolyo temelli fotoğraf yaklaşımının gelişimine katkı sunmaya devam etmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı