Halk plajlarından 2025'te yaklaşık 3,3 milyon kişi yararlandı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye genelinde 3 milyon 252 bin 769 kişinin halk plajlarından yararlandığını açıkladı. 2025 yılı itibarıyla çeşitli halk plajları açık olup, bu plajların çevreye duyarlı ve ücretsiz olduğu vurgulandı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadıklarını, iz bıraktıklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında, herkes için erişilebilir ve nitelikli sahiller sunmaya devam ettiklerini, halk plajlarının, 2025'te de milyonlarca vatandaşı denizle buluşturduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"3 milyon 252 bin 769 kişi halk plajlarımızdan faydalandı. Ülke genelinde 19 halk plajımız hizmet veriyor. 2025 yılında Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı hizmete açıldı. Antalya Manavgat Sorgun Ücretsiz Girişli Halk Plajı vatandaşlarımızla buluştu. Antalya Beldibi (Bahçecik) Halk Plajımızda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve üniteleri artırıldı. Halk plajlarımız çevreye duyarlı, ücretsiz ve erişilebilir yapısıyla yaz boyunca yoğun ilgi gördü. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Kültür Sanat
