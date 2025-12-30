Bakan Ersoy'dan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün etkinliklerine ilişkin paylaşım Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 29 sanat biriminin 14 ilde yürüttüğü faaliyetler kapsamında bu yıl 1114 etkinliğin gerçekleştirildiğini ve bu etkinliklerle 412 bin 200 seyirciye ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 2025'te Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile sanatı Türkiye'nin dört bir yanında toplumla buluşturduklarını belirtti.

Ersoy, "14 ilde faaliyet gösteren 29 sanat birimimizle yıl boyunca 1114 etkinlik gerçekleştirdik, 412 bin 200 sanatsevere ulaştık." ifadesini kullandı.

Sanatçıların yurt içinde 855, yurt dışında ise 198 etkinlikte Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Ersoy, genç yetenekleri destekleyen yarışmalarla üretimi teşvik ederken, 2025-2026 sezonunda 379 özel tiyatro projesine 97 milyon 216 bin lira ile bugüne kadarki en yüksek desteği sağladıklarını aktardı.

Ersoy, görsel sanatlardan sahne sanatlarına uzanan bu güçlü tabloyu, 2026'da da daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla ileriye taşıyacaklarını kaydetti.