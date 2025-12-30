Haberler

Bakan Ersoy'dan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün etkinliklerine ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 29 sanat biriminin 14 ilde düzenlediği 1114 etkinlikle toplamda 412 bin 200 sanatseverle buluşulduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, genç yetenekleri destekleme projelerine de dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 29 sanat biriminin 14 ilde yürüttüğü faaliyetler kapsamında bu yıl 1114 etkinliğin gerçekleştirildiğini ve bu etkinliklerle 412 bin 200 seyirciye ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 2025'te Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile sanatı Türkiye'nin dört bir yanında toplumla buluşturduklarını belirtti.

Ersoy, "14 ilde faaliyet gösteren 29 sanat birimimizle yıl boyunca 1114 etkinlik gerçekleştirdik, 412 bin 200 sanatsevere ulaştık." ifadesini kullandı.

Sanatçıların yurt içinde 855, yurt dışında ise 198 etkinlikte Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Ersoy, genç yetenekleri destekleyen yarışmalarla üretimi teşvik ederken, 2025-2026 sezonunda 379 özel tiyatro projesine 97 milyon 216 bin lira ile bugüne kadarki en yüksek desteği sağladıklarını aktardı.

Ersoy, görsel sanatlardan sahne sanatlarına uzanan bu güçlü tabloyu, 2026'da da daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı