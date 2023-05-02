2. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

Büyükçekmece Belediyesi, 'serbest' temalı 2. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananlarını açıkladı. Yarışmanın jürisinde Cemil Cahit Yavuz, Marco de Angelis, Yılmaz Aslantürk, Damir Novak, Nahid Maghsoudi, Anne Derenne, Kürşat Coşgun, Ayşen Baloğlu, Behzat Taş yer aldı. Ödül töreni ve sergisi 5 Mayıs Cuma günü saat 14: 00'da Kültürpark Kervansaray'da gerçekleştirilecek.

Büyükçekmece Belediyesi, 'serbest' temalı 2. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananlarını açıkladı.

Tema seçiminde ve görsellikte özgünlük kriterinin dikkate alındığı yarışmanın jürisinde Cemil Cahit Yavuz, Marco de Angelis, Yılmaz Aslantürk, Damir Novak, Nahid Maghsoudi, Anne Derenne, Kürşat Coşgun, Ayşen Baloğlu, Behzat Taş yer aldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmada ödül kazanan isimler şu şekilde açıklandı:

"Birincilik Ödülü - David Vela

İkincilik Ödülü - Ali Şur

Üçüncülük Ödülü - Engin Selçuk

Mansiyon - Cenk Alparslan

Mansiyon - Darko Drljevic

Mansiyon - Musa Gümüş

18 Yaş Altı Kategorisi

Birincilik Ödülü - İrem Eroğlu

İkincilik Ödülü - Sudenur Küçükbaş

Üçüncülük Ödülü - Zeynep Özalp

Mansiyon - Asya Ataman

Mansiyon - Didar Aşkın Ayrancıoğlu

Mansiyon - Havva Viyan İzsiz."

ÖDÜL TÖRENİ 5 MAYIS'TA

Eserlerin içeriklerinin ve mesajlarının özgünlüğü kadar sanatçının üslubu ve tekniği de göz önüne alındığı belirtilen yarışmanın ödül töreni ve sergisi 5 Mayıs Cuma günü saat 14: 00'da Kültürpark Kervansaray'da gerçekleştirilecek.