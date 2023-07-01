Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan kanyon içerisinde yaklaşık 2 bin yıl önce kayaya oyularak yapılan ve define avcıları tarafından tahrip eden Kibele kabartmasını ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşıyor.

2 bin yıllık Kibele kabartmasını görmeye gelenler hüsranla karşılaşıyor

ÇORUM - Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan kanyon içerisinde yaklaşık 2 bin yıl önce kayaya oyularak yapılan ve define avcıları tarafından tahrip eden Kibele kabartmasını ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşıyor.

Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Çorum'un Ortaköy ilçesinde yer alan İncesu Kanyonu Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İncesu köyünde bulunan kanyonu kurulan ahşap parkur sayesinde geçen vatandaşlar, parkur sonunda 2 bin yıl önce yapıldığı düşünülen bereket tanrıçası Kibele'nin kabartmasını görme fırsatı buluyor. 40 yıl önce keşfedilen ve 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kabartmanın uğradığı tahribatı gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşıyor. Beton kırma makineleri ile altın bulmak amacı ile büyük bir kısmına zarar verildiğini ve arkasındaki kayanın oyularak tünel açıldığını gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşıyor. Yaklaşık 2 metre boyunda olan ve bir kayaya oyularak yapılan kabartmayı gören vatandaşlar, 2 bin yıllık tarihe böylesine zarar görmesine tepki gösterdi.

"Kibele gibi bir heykeli bu halde görmek bizi çok üzdü"

Bayram tatili için Kocaeli'den Çorum'a geldiklerini ve heykeli görmek için kanyonu ziyaret ettiklerini ifade eden Mehmet Kamil Bornovalı, "Burası eşimin köyü. Gezdik, gayet keyif aldık. Ama burayı görünce hayal kırıklığına uğradık. Daha sağlam ve daha büyük bekliyordum. Umduğum gibi çıkmadı. Bombalamışlar, dinamitle, beton kırma makinesi ile zarar vermişler. Arkasına da bir tünel kazmışlar. Kötü, daha korunaklı olabilirdi. Zarar verilmesin diye önüne bir koruma yapılabilirdi. Kibele gibi bir heykel, büyük bir tanrıçanın heykelini bu halde görmek bizi çok üzdü. Daha sağlam bir şekilde görmeyi bekliyordum. Keşke korunsaydı" dedi.