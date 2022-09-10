2 bin 300 yıllık İzmit tarihi burada sergilendi

Nikomedya bu sergide canlandırılıyor

KOCAELİ - Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış "Nikomedia" (İzmit) Tarih Bilimci ve Sanatçı Onur Şahna'nın çizimleriyle canlanıyor. Sanatçı, 18 yıllık emeği sonucu ortaya koyduğu illüstrasyonları düzenlediği tanıtım ile sergiledi.

Yaklaşık 2300 yıllık bir geçmişe sahip olan, Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapmış "Nikomedia" şimdi ki adıyla İzmit'i, Tarih Bilimci ve Sanatçı Onur Şahna'nın çizimleriyle canlandırıldı. Tamamen gerçeği yansıtan çizimlerin her biri 4 aylık emek sonucunda ortaya çıkıtı. Şahna seyahatnamelerden, antik metinlerden, sikkeler, kazı raporları ve döneme it diğer tarihsel bulgu ve belgelerden yararlanarak oluşturduğu 21 eseri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin desteğiyle, Kocaeli Arkeoloji Müzesi önünde sergiledi. İzmit Tarihi İllüstrasyonları Sergisine, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Art Nicomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve sanatseverler katıldı. Serginin ardından sahne alan İzmit Çok Sesli Müzik Korosu katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

"Şuanda 21 eser var, proje tamamlandığında 25 ser olacak"

İzmit'in krallar ve İmparatorların kenti olmasına rağmen tarihsel dokusundan geriye çok az kalıntı kaldığını ve bu görsel eksikliği giderebilmek için bu eserleri yaptığını belirten Tarih Bilimci ve Sanatçı, Onur Şahna, "İzmit illüstrasyonları, Nikomedya illüstrasyonları 2004 yılında Bilkent Üniversitesinde rahmetli tarih profesörü Halil İnalcık tarafından başlatılmıştı. O sırada kendisinin öğrenciliğini ve asistanlığını yapıyordum, onun kafasında hayal ettiği bir projeydi. 2016 yılında aramızdan ayrıldı ben bu çalışmalara hala devam ediyorum. Şuanda içinde bulunduğumuz yıl bu çalışmaların 18'inci yılı. Eserleri gördünüz incelediniz, şuanda 21 eser var, proje tamamlandığında 25 ser olacak. Sergilenen eserlerin 4'ü hariç tamamı 2014 yılında 26 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın sergi salonunda sergilendi. Bir kısımda hemen yanımızdaki SEKA Kağıt Müzesinin karşılama salonunda kalıcı olarak sergileniyor. Proje tamamlandığında bu illüstrasyonların hangi bilimsel dayanaklarla kurgulanıp çizildiğine ilişkin bir kitap yayınlamayı düşünüyorum. Bu faliyetin tamamını finanse eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

"Müzeler sadece eserlerin sergilendiği mekanlar değil aynı zamanda eğitim, öğretim yuvalardır"

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük ise, "Arkeoloji ve tarih kokan bu mekanda hepinizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz kültür varlıklarını gerek kazı yoluyla gerek araştırma yoluyla müzelerimize kazandırıyoruz. Müzeler sadece eserlerin sergilendiği mekanlar değil aynı zamanda eğitim, öğretim yuvalardır. Bu etkinliklerin bir parçası olarak böyle güzel çalışmalara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu özel çalışmaları kültür varlıklarını çıkardıktan sonra sergiliyoruz. İnsanların kafasında bu sereler nasıl bir yerde duruyordu, ne gibi mekanlara ev sahipliği yapıyordu gibi soru işaretleri var. Bu gibi özel illüstrasyon çalışmaları ve arttırılmış gerçeklik çalışmaları müzelerin tamamlayıcı unsurlarıdır" diye konuştu.