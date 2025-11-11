2. Anadolu Opera ve Bale Festivali Bayburt'ta Başlıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında Şırnak'ta başlatılan 'Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin 2'ncisi Bayburt'ta başlayacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 Aralık ayında Şırnak turnesi ile başlayan 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali 24 şehirde ücretsiz sahnelendi ve 51 temsil ile 28 bini aşkın seyirciye ulaşıldı. Festival, 2'nci yılında 23 noktada düzenlenecek uzun soluklu programına bu kez Bayburt'tan başlayacak. 2'nci Anadolu Opera ve Bale Festivali, Bayburt turnesi ile Samsun Devlet Opera ve Balesi seçkin solist sanatçıları tarafından 22 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Bayburt Baksı Müzesi'nde seslendirilecek 'Müze Konseri' ile başlayacak. Sanatçılar, aynı gün saat 19.00'da Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda seslendirilecek 'Anadolu Ezgileri' konseri ile devam ederek Bayburtlu seyircilerin karşısında olacak.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ OLACAK

Çemişgezek turnesi ise 25 Kasım Salı günü saat 19.00'da Çemişgezek Belediyesi Sinema Salonu'nda, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek 'Anadolu Ezgileri' konseri ile başlayacak. Turne, 26 Kasım Çarşamba günü saat 13.00 ve 15.00'te yine aynı salonda, aynı müdürlük tarafından sahnelenecek 'Minik Kulaklara Opera' adlı çocuk etkinliği ile sona erecek.

Rize turnesi de 29 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi Büyük Salonu'nda, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek 'Folklorama' müzikali ile başlayacak. Turne, 30 Kasım Pazar günü saat 14.00'te yine aynı salonda, aynı müdürlük tarafından sahnelenecek 'Şekeronya' çocuk oyunu ile sona erecek.

Çorum turnesi ise 5 Aralık Cuma günü saat 19.00'da Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek 'Doktor Mucize' operası ile başlayacak. Turne, 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te yine aynı sahnede, aynı müdürlük tarafından sahnelenecek 'Okulumuz Orman' çocuk oyunu ile sona erecek.

GENÇ YETENEK TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk öncülüğünde, 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında başlatılan ve ilk kez Şırnak'ta hayata geçirilen; çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilerek kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlamak, gençlere ve çocuklara evrensel sanatları tanıtmak ve bu sanatlara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla gidilen her ilde yapılan genç yetenek taramaları bu yıl da yapılacak.

23 İL VE İLÇEDE DEVAM EDECEK

2'nci Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2025-2026 sanat sezonu boyunca sürecek. Festival; Bayburt, Çemişgezek, Rize ve Çorum'un ardından Artvin, Aydın, Batman, Ceylanpınar (Şanlıurfa), Doğubayazıt (Ağrı), Elbistan (Kahramanmaraş), Ezine (Çanakkale), Gümüşhane, Isparta, Karaman (Konya), Osmaniye, Sarıkamış (Kars), Siirt, Sinop, Şarköy (Tekirdağ), Giresun, Tire (İzmir), Tosya (Kastamonu) ve Uzunköprü (Edirne) olmak üzere toplam 23 il ve ilçede sanatseverlerle buluşacak.