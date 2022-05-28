"2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı

AA - Mücahit Aydın - Kültür Sanat
'2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu' başladı

Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı.

Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı.

Aladağ Millet Bahçesi'nde alınan kayıtlara Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf tutkunları katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, yarın sona erecek yarışmaya katılanlara başarılar dileyerek, "İlçenin farklı bakış açılarıyla yorumlanıp kayıt altına alınarak geleceğe miras bırakılması ve fotoğrafa ilgi duyanları buluşturmak amacıyla maratonu düzenliyoruz." dedi.

AA / Mücahit Aydın - Kültür Sanat

Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title