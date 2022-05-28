"2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı - Haberler

"2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı
AA - Mücahit Aydın - Kültür Sanat
Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı.
Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı.
Aladağ Millet Bahçesi'nde alınan kayıtlara Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf tutkunları katıldı.
Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, yarın sona erecek yarışmaya katılanlara başarılar dileyerek, "İlçenin farklı bakış açılarıyla yorumlanıp kayıt altına alınarak geleceğe miras bırakılması ve fotoğrafa ilgi duyanları buluşturmak amacıyla maratonu düzenliyoruz." dedi.
AA / Mücahit Aydın - Kültür Sanat