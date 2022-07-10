18 yıl aşevi olarak kullanılan tarihi han çocuk müzesine dönüştürülüyor

TOKAT - Tokat'ta 18 yıl aşevi olarak kullanılan tarihi Sulu Han'ın çocuk müzesi olması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulu Han'da sona yaklaşılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışmaların yaklaşık 2,5 milyon TL'ye mal olduğunu ifade eden Vali Hatipoğlu, "Müzemizin ve yine Tokat Belediyemize ait Şehir Müzemizin çok yakınında olan bu merkez tarihinde Sulu Han olarak isimlendirilmiş. Burada özellikle pek çok fonksiyonu bir araya getireceğiz. Bazı kısımlarımız müze, bazı kısımlar idari birimi olacak ki bitişik geçiş var. Ayrıca yine giriş katında özellikle çocuklarımız için ve ziyarete gelen vatandaşlarımız için Tokat'ımıza özgü bazı alanları sergilemeyi düşünüyoruz. Özellikle çocukların seveceği bir mekan haline burayı getireceğiz. Çeşitli sosyal faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir alan olacak. Yakın bir zamanda Tokat'a hizmet vermeye başlayacak" dedi.

18 yıl aşevi olarak kullanıldı

1900'lü yıllarda kısa bir dönem cezaevi olarak kullanılan han, 1957 yılında restore edilerek öğrenci yurdu olarak kullanıldı. 1997-2015 yılları arasında Tokat Belediyesi Aşevi olarak faaliyet gösteren han, uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra atıl durumdan kurtarılması için çalışma başlatıldı.