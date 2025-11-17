17. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği Başladı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümünce düzenlenen "17. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği" Sinema Anadolu'da başladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Grafik Bölümünün bu yıl 40. yılını kutladığını belirterek, yalnızca Eskişehir'e ve Türkiye'ye değil, dünyadaki grafik sanatları birikimine de katkı sunduğunu bildirdi.

Ayrıca 17 yıldır kesintisiz düzenlenen Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği'nin bugün dünya çapında yüzlerce sanatçı ile binlerce öğrencinin buluştuğu önemli bir platform haline geldiğini belirten Adıgüzel, "Bu yılı 'Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı' ilan ettik. Grafik Bölümümüz, 17 yıldır Yunus Emre'nin sözlerini estetik bir dille görünür kılmaya devam ediyor. Bugüne kadar 16 sergi açıldı. Yunus Emre'nin sevgi ve insanlık anlayışını grafik sanatları aracılığıyla yeniden yorumlayan eserleri Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde göreceğiz." ifadesini kullandı.

GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman da yazının tarihsel ve estetik önemine dikkati çekti.

Yazının en eski iletişim sembollerinden olduğunu kaydeden Kahraman, "Harfler yalnızca biçim değil, kendimizi anlamlandırma çabamızın güçlü simgeleridir. Kaligrafi, elin ritmiyle duygunun biçime dönüştüğü bir ifade, tipografi ise düşüncenin düzenle buluştuğu çağdaş iletişimin dilidir." diye konuştu.

Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz ise etkinliğin öğrenciler için önemli bir öğrenme alanı olduğunu vurgulayarak, program kapsamında konferanslar, sergiler ve atölyelerin düzenleneceğini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe katılan sanatçı ve akademisyenler mesleki deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğin, Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde açılacak Yunus Emre Sergisi ve 18-21 Kasım'da GSF'de düzenlenecek çalıştaylarla devam edeceği bildirildi.