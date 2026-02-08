Haberler

Rize'de "17. Petranboard Kayak Şenliği" yapıldı


Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda düzenlenen 17. Petranboard Kayak Şenliği'nde yarışmalar yapıldı. Katılımcılar, geleneksel lazboard tahtalarıyla pistte kayarak eğlencenin tadını çıkardı. İkizdere Kaymakamı, Petranboard'ın UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesine alınması için gerekli çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda 17. Petranboard Kayak Şenliği gerçekleştirildi.

İkizdere Kaymakamlığı ve İkizdere Belediyesinin katkılarıyla 2 bin 200 rakımlı yaylada düzenlenen şenlikte, erkek ve kadın kategorisinde yarışlar yapıldı.

Yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura gelen katılımcılar, 150 metrelik yarış pistinde kaymanın keyfini yaşadı.

Bazı katılımcıların dengelerini sağlayamayarak düştüğü görüldü.

Yaylaya gelen ziyaretçilerin horon oynayarak eğlendiği şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon poşetler ve kayak malzemeleriyle kaymaya çalıştı.

İkizdere Kaymakamı Burak Yaylacı, şenlikte yaptığı konuşmada, Petranboard'ın geçmişten miras kalan önemli bir değer olduğunu söyledi.

Bu değerleri tanıtarak gelecek nesillere aktardıklarını belirten Yaylacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Petranboard'ın coğrafi işaretinin alınması, tescillenmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız. Daha sonrasında UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesine dahil edilmesi için de gerekli çalışmaları başlatacağız. Gelecek yıl organizasyon niteliğimizi artırabilmek ve ürünümüzü daha iyi tanıtabilmek için burada bir odası müze olan bir köy konağını inşa edeceğiz."

Yarışlara katılan Havvanur Eskikan çok eğlendiğini vurgulayarak, "Amaç zaten yarışmak değil, eğlenmekti. Çok eğlendim. Elenmeseydim yine yarışırdım. Üçüncü oldum." dedi.

Pınar Sarı da yarışlarda zorlansa da sonuna kadar geldiğini kaydetti.

Şenlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Kültür Sanat



