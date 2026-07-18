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Mardin'deki 1600 Yıllık Mor Kuryakos Kilisesi 50 Yıl Sonra Yeniden İbadete Açıldı

Mardin'deki 1600 Yıllık Mor Kuryakos Kilisesi 50 Yıl Sonra Yeniden İbadete Açıldı
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Mardin'in Midyat ilçesindeki yaklaşık 1600 yıllık Mor Kuryakos Kilisesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 50 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Tarihi kilisede düzenlenen ilk ayine yurt içi ve yurt dışından yüzlerce Süryani katıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesindeki yaklaşık 1600 yıllık Mor Kuryakos Kilisesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 50 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Tarihi kilisede düzenlenen ilk ayine yurt içi ve yurt dışından yüzlerce Süryani katıldı.

Midyat ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Mor Kuryakos Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Mor Kuryakos Günü dolayısıyla ayin ve açılış programı düzenlendi. Metropolitler ve din adamları, Süryanice ilahiler ve dualar eşliğinde kiliseye giriş yaptı. Kurdele kesiminin ardından başlayan ve yaklaşık 4 saat süren ayine, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş ile Belçika, Fransa ve Lüksemburg Metropoliti Mor Gevargis Gauriye riyaset etti. Ayinde İncil'den bölümler okunup tütsüler yakılırken, tarihi kilise yeniden kutsandı.

İbadetin ardından davetlilere yemek ikram edildi. Programda kız ilahi korosu Süryanice ilahiler seslendirirken, restorasyona katkı sunanlara plaket takdim edildi.

'İNŞALLAH EN YAKIN ZAMANDA TURİZME AÇILIR'

Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, kilisenin açılışın bölge için önemli olduğunu ifade ederek, "Bu kilise 1600 yıllık bir geçmişi var. Bu ikinci kezdir restorasyonu yapılıyor. İlk başta kilisenin etrafı yapıldı. Şu anda ise kilisenin iç kısmının restorasyonu yapıldı. Bütün Bağlarbaşı köylüleri, Avrupa ülkelerinden, İsveç'ten, Hollanda'dan, Belçika'dan akın akın insanlar geldi. Bugün bizim için büyük bir sevinç, bölge için de büyük bir sevinç. Bizim Metropolitimizin söylediği şekilde, inşallah en yakın zamanda burası turizme açılır ve memlekete katkısı olur" dedi.

'BUGÜN ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün ise 50 yıl sonra kilisede yeniden ibadet yapılmasının anlamlı olduğunu belirterek, "50 yıl önce Süryaniler buradan çıktıklarında bir daha buraya döneceklerini hiç sanmıyorlardı. Bugün burada toplanmamız çok önemli ve sevinçli bir gündür. Bu kilisenin tadilatından sonra yenilenme duası yapıldı. Aynı zamanda Aziz Mor Kuryakos'un anma günü yapılıyor. Şu anda çok sevinçliyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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