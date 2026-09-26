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152 yıllık makineyle işlenen Kızılay’ın ilk amblemi Bakan Göktaş’a da hediye edildi

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152 yıllık makineyle işlenen Kızılay’ın ilk amblemi Bakan Göktaş’a da hediye edildi
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Buldanlı süzene işleme ustası Kenan Namlı’nın, 152 yıllık süzene makinesiyle Buldan bezine işlediği Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin ilk amblemi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilenmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a da hediye edildi.

Buldanlı süzene işleme ustası Kenan Namlı'nın, 152 yıllık süzene makinesiyle Buldan bezine işlediği Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ilk amblemi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a da hediye edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde geleneksel süzene işleme sanatını yaşatan usta Kenan Namlı, tarihi değere sahip bir çalışmayı daha gün yüzüne çıkardı. Namlı'nın, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ilk amblemini Buldan bezine işlediği eser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hediye edilerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmeye başlandı.

Tarihi amblemin işlendiği eserlerden bir diğeri ise geçtiğimiz günlerde Denizli'yi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a takdim edildi.

Buldan Hamamboğazı Sokağı'ndaki atölyesinde çalışmalarını sürdüren süzene ustası Kenan Namlı, mesleğini 152 yıllık süzene makinesiyle yaşatıyor. Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdüren Namlı, tarihi bir sembolü Buldan bezinde yeniden yaşatmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Namlı, "Yaptığım Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin amblemini işlediğim, el emeği göz nuru eserimin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesini ve ayrıca değerli Bakanımıza hediye edilmesini şahsım ve güzel ilçemiz Buldan adına çok büyük bir onur olarak görüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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