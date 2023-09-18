Praksis, Adalılar, Grup İsyan Ateşi, Grup Vardiya'nın da aralarında yer aldığı 15 müzik grubunun ortak albümü 'Kavga' çıktı. Albümde; grupların yeni bestelediği Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça şarkılar bulunuyor. 15 grubun ortak açıklamasında, "Festivallerin yasaklandığı, konserlerin engellendiği, devrimci müzik gruplarının çalışmalarının türlü yollarla bitirilmeye çalışıldığı, müzisyenlerin yoksulluğa ve sansüre mahküm hale getirildiği bir zaman dilimi içerisinde bu ortak albüm, hakim düzene teslim olmayan devrimci müzik gruplarının soluk alma ve dahası soluk olma çabasıdır" denildi.

Adalılar, Kaldırım Müzik Topluluğu, JINma, Aryen Kom, Gölgedekiler, Grup İsyan Ateşi, Grup Vardiya, Geniş Merdiven, Kaldırım Müzik Topluluğu, Liberte, Praksis, Sarya Müzik Topluluğu, Sokak Orkestrası, Sol Anahtar, Umuda Haykırış olmak üzere 15 müzik grubu 'Kavga' adlı ortak albümle bir araya geldi. Albümde; her grubun yeni bestelediği Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça şarkılar yer alıyor.

Albüm, 1973 yılında Şili'deki askeri darbenin ardından öldürülen devrimci müzisyen Victor Jara'nın anısına ithafen 16 Eylül'de yayınlandı. Albümde yer alan şarkılar solmuzik.com adlı internet sitesinden dinlenebilir.

15 müzik grubunun albüme ilişkin yayınladığı ortak açıklama şöyle:

"ALBÜMDE YER ALAN FARKLI DİLLERDE ŞARKILARLA GENÇLERİN, KADINLARIN, LGBTİ+'LARIN, İŞÇİ SINIFININ, EZİLEN ULUSLARIN VE İNANÇ GRUPLARININ ÖZGÜRLÜK VE VAROLUŞ MÜCADELESİNİ KUCAKLAMANIN PEŞİNE DÜŞTÜK"

"'Devrimci müzik grubu kalmadı!' yanılsamasının yaşandığı bugünün puslu atmosferinde, sanatı, toplumsal mücadelenin güçlü bir parçası olarak gören 15 devrimci müzik grubu olarak bir araya geldik. Eşit-özgür bir dünya için verdiğimiz müzikli 'Kavga'mız albüm oldu. Her grup yeni bir dünya için yeni birer şarkı armağan etti mücadelemize. Albümde yer alan farklı dillerde şarkılarla halkların ortak mücadelesini, farklı müzikal üslupların bitişmesiyle devrimin her rengini, gençlerin, kadınların, LGBTİ+'ların, işçi sınıfının, ezilen ulusların ve inanç gruplarının özgürlük ve varoluş mücadelesini kucaklamanın peşine düştük.

"KONSERLERİN ENGELLENDİĞİ, DEVRİMCİ MÜZİK GRUPLARININ ÇALIŞMALARININ TÜRLÜ YOLLARLA BİTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI, BİR ZAMAN DİLİMİ İÇERİSİNDE BU ORTAK ALBÜM DEVRİMCİ MÜZİK GRUPLARININ SOLUK ALMA VE DAHASI SOLUK OLMA ÇABASIDIR"

Festivallerin yasaklandığı, konserlerin engellendiği, devrimci müzik gruplarının çalışmalarının türlü yollarla bitirilmeye çalışıldığı, müzisyenlerin yoksulluğa ve sansüre mahküm hale getirildiği bir zaman dilimi içerisinde bu ortak albüm, hakim düzene teslim olmayan devrimci müzik gruplarının soluk alma ve dahası soluk olma çabasıdır.

"BİLİYORUZ Kİ, DAHA NİCE MÜZİK GRUPLARI DAHİL OLACAKTIR SONRAKİ ORTAK ÇALIŞMALARA. BÖYLECE GÜÇLENECEKTİR MÜŞTEREK AKORLARIMIZ, TINILARIMIZ VE YOLDAŞLIĞIMIZ"

Bu birliktelik bir başlangıç. Bütün grupların uyum içinde birbirine omuz vererek aynı heyecanı paylaşmasının ortaya çıkardığı devrimci coşkuyu her yere bulaştırmak istiyoruz. Biliyoruz ki, daha nice müzik grupları dahil olacaktır sonraki ortak çalışmalara. Böylece güçlenecektir müşterek akorlarımız, tınılarımız ve yoldaşlığımız. Kazanacağımız bir dünya var: Yeni bir dünya. Yolumuz uzun ve biliyoruz ki bu yol, yıllar önce bugün, devrimci müzisyen Victor Jara'nın gitarlaşan ellerinin General Pinochet'i yendiği yoldur. Yolumuz açık olsun, tekrarla değil ama ısrarla: 'Kavga, Bitiş Yok Bu Şarkıya!'"

Albümde yer alan gruplar ve şarkılar ise şöyle:

"Adalılar: Gardenya

Aryen Kom: de Rabin

Geniş Merdiven: Eğme Başını

Gölgedekiler: Kır Kabuğunu

Grup İsyan Ateşi: Katyuşa

Grup Vardiya: Ulaş

JinMa: Ez jinim

Kaldırım Müzik Topluluğu: El Hayat

Liberte Müzik Kolektifi: Don Kişot

Praksis: Kerteriz

Sarya Müzik Topluluğu: Düş Yolunda

Sokak Orkestrası: Vatan Millet Sermaye

Sol Anahtarı: Üç Bulut Bir Yağmur

Umuda Haykırış: İvi Sono Vartinge

Yel Değirmeni: Uyan"