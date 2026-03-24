Haberler

Trabzon'da "13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri" yarın başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 25-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan 13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri, çeşitli tiyatro topluluklarının sahneleyeceği oyunlarla sanatseverleri buluşturacak.

Akçaabat Belediyesi ev sahipliğinde organize edilecek Tiyatro Günleri, yarın Gürcistan'ın Hulo Profesyonel Devlet Dram Tiyatrosunca sahnelenecek "Bulutların İçindeki Ev" adlı oyunla başlayacak.

Tiyatro Günleri kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Hançer Havası", Nahçıvan Devlet Tiyatrosu "Ana", Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Kavuklu Yapay Zekaya Karşı", Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu "Bir Şehnaz Oyun", Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Trabzon'un Kayıp Yılları", Akçaabat Belediye Tiyatrosu ise "Varildeki Adam" adlı oyunları sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Oyunlar, 7 gün boyunca saat 19.00'da Akçaabat Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

