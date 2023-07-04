11. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Almatı'da Başladı

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, Kazakistan'ın Almatı şehrinde başladı. Sempozyuma Türkiye, Kazakistan ve diğer Altayist bilim insanları katıldı. Sempozyumda Altay halklarında yer ve su adları üzerine bilimsel değerlendirme yapılacak.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, Kazakistan'ın Almatı şehrinde başladı.

Al Farabi Kazak Milli Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma Rektör Canseyit Tüymebayev, Altay Toplulukları Sempozyumu Komite Başkanı Prof. Dr İlhan Şahin, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yanı sıra başta Kazakistan ve Türkiye olmak üzere Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Moğolistan, Rusya, Japonya, Hindistan ve Avrupa'dan yaklaşık 180 Altayist bilim insanı katıldı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen sempozyum "Altay Halklarında Yer ve Su adları" başlığıyla gerçekleşiyor. 4 gün sürecek sempozyumda Altay halklarında eski çağlardan günümüze kadar yazılı ve sözlü olarak korunan yer ve su adlarına ilişkin bilimsel değerlendirmenin yapılması amaçlanıyor.

Rektör Tüymebayev, sempozyumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla Altay dünyasının daha derin araştırılmaya başlandığını söyledi.

Bu konuda Altay Toplulukları Sempozyumu'nun çok önemli bir alan olduğuna dikkati çeken Tüymebayev, sempozyum kapsamında ele alınan konuların yelpazesinin her yıl genişlediğini bildirdi.

Tüymebayev, bu sempozyumlarda Altay halklarına ilişkin arkeoloji, tarih, veri bilimi, folklor, edebiyat, etnoloji ve diğer beşeri bilim alanlarında önemli bilimsel araştırmaların tanıtıldığını vurguladı.

7 Temmuz'da sona erecek sempozyum kapsamında çok sayıda oturum yapılacak.