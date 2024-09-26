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10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Ankara'da Başladı

10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Ankara'da Başladı
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TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türkçe'nin kültür ve tarih için önemine vurgu yaparak, eski hizmet binasının Türkçe Müzesi yapılacağını açıkladı. Kurultay, 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor ve Türk Diline Hizmet Ödülleri de verilecek.

10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert :

"70 yıldır Türk diline yuva olan eski hizmet binamızı Türkçe Müzesi yapma arzusundayız"

ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Dil Kurumunca düzenlenen Uluslararası Türk Dil Kurultayı'nın 10'uncusu Ankara'da başladı. Kurultayın açılışında konuşan TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "70 yıldır Türk diline yuva olan eski hizmet binamızı Türkçe Müzesi yapma arzusundayız. Bu müze, Türkiye'nin sadece bir dil olmadığını, aynı zamanda bir milletin tarihini, kültürünü ve medeniyetini taşıyan bir hazine olduğunu bir kere daha hatırlatacaktır" dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında gerçekleştirilen kurultay, İstiklal Marşı ve TDK'yı anlatan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Kurultayın açılış konuşmalarından önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Türk Dil Kurultayı için bestelenmesi talimatı üzerine sözlerini Malatya Milletvekili Mehmet Hilmi Oytaç'ın yazdığı 'Kurultay Marşı', ikinci kurultayın ardından 90 yıl sonra ilk kez dinletildi. Kurultayın açılışında konuşan TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, kurultayın 92'nci Dil Bayramı'na denk geldiğini dile getirdi. Mert, 9-11 Eylül tarihleri arasında Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı sonrasında kabul edilen 34 harflik ortak Türk alfabesinin Türk dünyasının geleceği açısından tarihi ve stratejik bir gelişme olduğunu belirterek, bu gelişmeyle birlikte birçok alanda Türk coğrafyasının yakınlaşacağını ifade etti.

"70 yıldır Türk diline yuva olan eski hizmet binamızı Türkçe Müzesi yapma arzusundayız"

Kül Tigin Kitabesi'nin Türkçe yüzünün 21 Ağustos tarihinde tamamlanmış olmasından dolayı 21 Ağustos gününün bütün dünyada Türk Dil Günü olarak kabul edilmesi yönünde çaba gösterildiğini belirten Mert, "Ülkemiz Türkiye Yüzyılı'na girmeye hazırlanırken kurumumuz da Türkiye Yüzyılı'nda yeni mekan, yeni ufuklar ülküsüyle yeni hizmet binasına taşınmış olmanın heyecanını yaşamaktadır. Bağlı olduğumuz Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'yla dört kurumun aynı çatı altında hizmet vereceği binamızda Türkiye Yüzyılı'nın 16 birleşiminden özellikle bilim, yenilik, etkin iletişim, dijital dönüşüm, üretim, verimlilik ve istikbal gibi ilkeler kurumumuzun görev ve sorumluluk alanlarıyla birlikte kılavuzumuz olacaktır. 70 yıldır Türk diline yuva olan eski hizmet binamızı Türkçe Müzesi yapma arzusundayız. Bu müze, Türkiye'nin sadece bir dil olmadığını, aynı zamanda bir milletin tarihini, kültürünü ve medeniyetini taşıyan bir hazine olduğunu bir kere daha hatırlatacaktır. Türkçe'nin gücünü ve farklı coğrafyalarda nasıl hayat bulduğunu gösterirken, genç kuşaklara dil bilincini aşılayarak dilimize sahip çıkmanın önemini gösterecek, Türkçe için çalışmanın neden hayati olduğunu hatırlatacaktır" diye konuştu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın konuşmalarının ardından Türk Diline Hizmet Ödülleri takdim edildi. Kurultayda çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamı Türkçeyle ilgili bildiri sunacak. Program, 27 Eylül Cuma günü saat 17.00'deki değerlendirme oturumu ile sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - Kültür Sanat

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