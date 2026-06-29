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10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali tamamlandı. Son günde Fahir Atakoğlu, Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve Seçil Akmirza sahne alırken, Sertap Erener de konuk olarak 'Lal' eserini seslendirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali tamamlandı.

Caz Derneği tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen etkinliğin son gününde Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli caz müzisyenlerinden Fahir Atakoğlu, Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve Seçil Akmirza, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı.

Gecede, sanatçı Sertap Erener de konuk olarak grubun performansına eşlik etti ve büyük beğeni toplayan "Lal" eserini seslendirdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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