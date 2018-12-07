Kültür Kart' ile 2 Bin 988 Kişi Hediye Kazandı

ESENLER Belediyesi'nin İstanbulluların kültürel ve sanatsal etkinliklere ilgisini artırmak ve kültür programlarına katılanları teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği 'Kültür Kart' uygulaması ile hediye kazanan 2 bin kişiden 988 katılımcı ödüllerine kavuştu.

Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu boyunca kültürel etkinliklere katılan 'Kültür Kart' sahiplerine, kazandıkları hediyeler 'Kültür Kart Ödül Töreni'yle takdim edildi. Sezon boyunca süren etkinliklere katılarak puan toplayan sanatseverler, puanlarını ödüle dönüştürdü. 'Kültür Kart' sahibi olan 2 bin kişiden 988'i çeşitli hediyeler kazandı. Bu hediyeler arasında yer alan kültürel geziler ve kutsal yerlere yapılacak ziyaretler için ise kura çekilişi yapıldı. Çekilişe katılan 122 kişiden 71'i, Umre ve Kudüs ziyareti, Balkan Turu, Türki Cumhuriyetler Gezisi, Güneydoğu Anadolu Turu, Akdeniz Turu, Karadeniz Turu, Kapadokya Gezisi ve Kartepe Gezisi'ne katılmaya hak kazanırken, 61 kişi de 'Müzekart' sahibi oldu. Ödül kazanan kişilere hediyelerinin takdim edildiği gecede, 'Kültür Kart' ile ilgili skeçler, sahne gösterileri ve tanıtım filmleri yer aldı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ödülleri takdim ettiği, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin de yer aldığı 'Kültür Kart Ödül Töreni' adlı program Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

"ESENLER'DE KÜLTÜR VE SANATLA SUÇ ORANI AZALDI"

Programda kültür ve sanata verdikleri önemden bahseden Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, "Biz eğer kültürümüzü üfleyebilirsek geleceğimizi o kadar aydınlık inşa ederiz. 2009 ve 2010 yılında Esenler suç ve suç işleme oranında ilk üç ilçe arasındaydı. Şimdiyse 30'uncu sırada. Yani son sıralardayız. Bu kültür ve sanatla oldu" dedi. - İstanbul