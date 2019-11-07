"Kültür Coğrafyamızda Peygamber Sevgisi" etkinliği

07.11.2019 21:55 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:58

Azerbaycan'da, ünlü şair ve mutasavvıf İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılı dolayısıyla "Kültür Coğrafyamızda Peygamber Sevgisi" adlı program düzenlendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gençliğe Yardım Fonu ve Dünya Genç Türk Yazarlar Birliğince, Bakü Reşit Behbudov Mahnı Tiyatrosunda, düzenlenen etkinliğe Azerbaycanlı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bakü YEE Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, Nesimi'nin Türk ve İslam tarihinde önemli rol oynadığını, düşünce ve şiirleriyle toplumu aydınlattığını belirtti.

Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Danışma Kurulu Başkanı Ekber Goşalı, Nesimi'nin katline ferman verenlerin ve onu infaz edenlerin bugün unutulduğunu, fakat onun 650 yıl sonra bile sevildiğini ve hatırlandığını söyledi.

Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2019'u "Nesimi Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, bu kararın Türk tasavvuf tarihinde önemli rolü olan Nesimi'nin bir kez daha hatırlanması ve tanıtılması açısından isabetli olduğunu kaydetti.

Milletvekili Ganire Paşayeva, İslam coğrafyasında Hazreti Muhammed'in sevgisi ile yaşayanların çok, fakat onun ahlakı ile yaşayanların az olduğunu ifade etti. Paşayeva, Nesimi'nin sözün ve şiirin gücü ile İslam ahlakını anlattığını ve yaşattığını belirtti.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz'ün İslam dünyasında peygamber sevgisi konulu sunum yaptığı etkinlik, klasik Türk müziği sanatçısı ve neyzen Ender Doğan'ın icrası ile sona erdi.

Kaynak: AA