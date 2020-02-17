Kültür Akademisi'nde yeşeren kültür

17.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:46

Kent tarihi ve Türk Mimarisi, şehir medeniyeti ilişkisi, hikayesi olan şehirler konuları ile start veren akademinin ilk konuğu yazar Servet Hocaoğulları oldu. Bursa Musiki hayatında Tasavvuf Musikisinin önemini Tasavvuf Sanatçısı Veysel Bilen'in sunumuyla dinleyen sanatseverler, Tasavvuf Musikisinde Ney'in yeri ve icrası konusunu Neyzen A.Murat Bilgiç'ten dinledi.

Kültürün ve sanatın sivil akademisi olarak devam eden seminerler, Türk Halk Kültürü, Türk Müziği, Görsel Sanatlar, Mimari, Yazılı ve Sözlü Türk Edebiyatı, Kent tarihi ve Şehir Medeniyeti konularında sanatseverleri kültür yolculuğuna çıkarıyor.

Türk Halk Kültüründe Aşıklık Ozanlık Geleneği ise Yaşam Kültür Müzesinde Aşık Temel Turabî'nin katıldığı uygulamalı seminerle ele alındı. Türkçe Yazı Uzmanı ve Karigrafi Sanatçısı Hayri Tekgöz ise uygulamalı olarak sanatın inceliklerini sanatseverlerle paylaştı.

Kültür Akademisi Kültür Sanat Seminerleri her Çarşamba - Perşembe 13.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Tayyare Kültür Merkezinde,müzik, şehir ve mimari, görsel sanatlar, Türk halk kültürü olmak üzere dört farklı sanat dalında alanında uzman akademisyen ve sanat uzmanların katılımıyla devam ediyor.

Kaynak: Bültenler