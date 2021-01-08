Kulp'ta yol yapım çalışmaları
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Kulp'ta yol yapım çalışmaları

08.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:09
Kulp'ta yol yapım çalışmaları

Kulp ilçesinde mezarlık yolundaki yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Kulp ilçesinde mezarlık yolundaki yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesine bağlı yol yapım ekiplerince, ilçeye bağlı Merkez Eski Mahalledeki Mezarlık Caddesinde yapılan betonarme yol ulaşıma açıldı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede alt yapı çalışmalarının bitmesiyle yol yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinin talebini dikkate alarak Mezarlık Caddesi'nde de betonarme yol yaptıklarını dile getiren Gözlet, Kulplu vatandaşların talep ve önerilerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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