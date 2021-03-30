Kulp'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Kulp'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Muhsin Taş - Haberler | Güncel
Kulp'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kulp ilçesinde program düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kulp ilçesinde program düzenlendi.

Kulp Belediyesi ve Kulp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yaya geçitlerinin şeritlerinden bazılarını kırmızı renge boyadı.

Diyarbakır Caddesinde öğrenciler tarafından çalınan düdük ve bilgilendirici pankartların taşınmasıyla yapılan yürüyüşle başlayan etkinlik, Turgut Özal Bulvarı'nda, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yılık, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Kaymakamı Gözlet, "Yaya önceliğini çok önemsiyoruz. Ülkemizde de ölümlü, yaralamalı trafik kazaları sayısının oranları İçişleri Bakanlığımızın koordinesindeki faaliyetlerle beraber bir hayli azaldı. İlçemizdeki sürücüler yayaların önceliğine riayet ediyorlar ama bu çıtayı daha da yükseğe çıkarmamız lazım." dedi.

Programa katılan polis ve jandarma ekipleri ile öğrenciler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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