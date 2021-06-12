Kulp'ta şehit güvenlik korucuları için anma programı düzenlendi
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Kulp'ta şehit güvenlik korucuları için anma programı düzenlendi

Kulp'ta şehit güvenlik korucuları için anma programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kısal İslamköy Mahallesi'nde bulunan şehitlikte, 1990'lı yıllardan şimdiye kadar çeşitli tarihlerde bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girmiş oldukları çatışmalarda şehit olan güvenlik korucuları için anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kısal İslamköy Mahallesi'nde bulunan şehitlikte, 1990'lı yıllardan şimdiye kadar çeşitli tarihlerde bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girmiş oldukları çatışmalarda şehit olan güvenlik korucuları için anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Burada konuşan Kaymakam Gözlet, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Kaymakam Gözlet, "Bu bölgede bölücü terör örgütüne karşı devletimizin askeriyle, polisiyle, güvenlik korucuları ve sizler gibi vatansever vatandaşlarımızın katkılarıyla çok başarılı bir mücadele devam ediyor. Biz bu cennet vatanın her karışında hep birlikte canımız pahasına mücadelemizi sürdürüp, bayrağımızı ilelebet dalgalandıracağız. Bütün imkanlarımızla şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize, ailelerine ve şehit yakınlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Törende şehit çocuğu Yavuz Donat tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

İlçe Müftüsü Hakan Çağıran tarafından şehitler için okunan duaların ardından anma programı sona erdi. - DİYARBAKIR

Kulp'ta şehit güvenlik korucuları için anma programı düzenlendi
Kulp'ta şehit güvenlik korucuları için anma programı düzenlendi
Kulp'ta şehit güvenlik korucuları için anma programı düzenlendi
Kulp'ta şehit güvenlik korucuları için anma programı düzenlendi
Kulp'ta şehit güvenlik korucuları için anma programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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