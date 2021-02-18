Kulp'ta kar yağışı
18.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:48
Kulp ilçesinde dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kulp ilçesinde dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede dün başlayan kar yağışı sonucu ilçe beyaza büründü.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15 santimetreye ulaştı. Kırsal mahallerde bazı yollar ulaşıma kapandı.
Kulp Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş